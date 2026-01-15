Más de 30 municipios en Boyacá están en alerta por deslizamientos de tierra

En el municipio de Chiscas, Boyacá, se presentó un deslizamiento de tierra en la zona conocida como La Peña de Las Mercedes que fue atendido por la Alcaldía y la Unidad de Gestión del Riesgo de Boyacá / Foto: Suministrada.

Tunja

Cuatro municipios en Boyacá se encuentran en alerta roja por deslizamientos de tierra debido a las lluvias que se están registrando en algunas regiones del departamento. Entre tanto, en otras zonas se están presentando incendios forestales a causa de las fuertes olas de calor.

El director de la Unidad de Gestión del Riesgo de Boyacá, Julián Andrés Hernández, aseguró que las lluvias que se han presentado en las últimas semanas han provocado deslizamientos de tierra en varios sectores del departamento.

“De acuerdo con el IDEAM, de acuerdo con los reportes que podemos tener desde la Unidad Departamental de Subdirección de Manejo, tenemos en este momento 4 municipios en alerta roja, que son Cubará, Moniquirá, Buenavista y Coper, con temas de deslizamientos. Mientras que están en alerta naranja 11 municipios y en alerta amarilla tenemos 17 municipios, con respecto a las fuertes precipitaciones y que posiblemente pueden llegar a generar deslizamientos en estas zonas. De hecho, tuvimos un punto crítico, no fue de gran magnitud, pero el municipio de Chiscas nos reportó una caída de roca sobre una vía y en efecto actuamos con apoyo de la alcaldía, con maquinaria del municipio, para poder dar vía rápidamente y transitabilidad normal en este territorio”, señaló Julián Hernández.

Mientras que algunos municipios pasan dificultades por las lluvias, otros lo hacen por las fuertes temperaturas que han provocado incendios forestales.

“Unos porque están pasando por un tema de lluvias y otros municipios ya por exceso de calor. Tal cual, digamos que ese es el periodo que hablamos nosotros de la transición en el tema de la variabilidad climática. Durante el mes de diciembre y comienzos de enero se presentaron 31 incendios forestales en el departamento que fueron controlados y liquidados, pero en este momento hay municipios como San Luis de Gaceno y Santa María en donde se registran temperaturas muy altas”, agregó Hernández.

De acuerdo con el director de la Unidad Departamental de Gestión del Riesgo varios sectores rurales de municipios ubicados en las provincias de Sugamuxi, Ricaurte Alto, Ricaurte Bajo y Centro se ha presentado desabastecimiento de agua potable debido a la sequía por las altas temperaturas.

Por último, Julián Andrés Hernández le envió un mensaje a los mandatarios de los 123 municipios del departamento para estar alerta ante las diferentes dificultades que se puedan presentar por los cambios climáticos.

“Es importante que los alcaldes activen los Consejos Municipales de Gestión del Riesgo, sus estrategias municipales de respuesta a emergencia, y como siempre indicarle a la comunidad que tenemos en la línea 119 para el tema de bomberos y las demás que son importantes con los organismos de socorro”, aseveró Hernández.