Luto en la champeta: murió el artista Cartagenero ‘Dogardisc’

El artista del género de la champeta, conocido en el mundo musical como ‘Dogardisc’, falleció en la mañana de este jueves, luego de permanecer varios días en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) de una clínica de la ciudad.

Ismael Simancas fue uno de los pioneros del género y, con canciones como “El viejo zorro”, se ganó el reconocimiento del público, convirtiéndose en uno de los exponentes más representativos.

De acuerdo con personas allegadas, el cantante había presentado un deterioro en su estado de salud desde el mes de diciembre, por complicaciones asociadas a problemas de azúcar.

A través de redes sociales, artistas como Mr. Black lamentaron su fallecimiento y expresaron su admiración.

“Aunque te hayas ido, tu música quedará viva por siempre, hermano. En los últimos tiempos estuvimos distanciados, pero quien te conocía sabía lo jocoso y mamador de gallo que eras… y también sabía que nos queríamos de verdad. Muchos trucos aprendí de ti en la champeta; puedo decir con orgullo que fuiste mi maestro. Mis condolencias para tu familia. Nos vemos en la otra vida, hermano. Por siempre, Dogardisc”.

Esto dijo Mr. Black sobre Dogardisc:

Por su parte, Jader Tremendo escribió a través de su cuenta de Instagram: “Descansa en paz, maestro”.

Sin duda, canciones como “Detrás de las rejas”, “Vida chévere” y “Quedó en las tablas” quedarán en la memoria de los cartageneros.