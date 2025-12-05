XXXII Festival Nacional del Bullerengue y II Feria Artesanal en María La Baja

Todo está listo para disfrutar sanamente de la versión XXXII, del festival nacional del bullerengue en el municipio de María La Baja, del 4 al 8 de diciembre, en la plaza principal y sectores populares del casco urbano de la población.

Paralelo a este jolgorio donde desde ya, retumban los instrumentos de cuero, madera y cabuya - tambor – por toda la población, se realizará, además, la II Feria Artesanal y Gastronómica, donde propios y visitantes podrán disfrutar de nuestras artesanías y degustar su paladar con el variado sabor de la gastronomía local.

Hecho importante lo constituye la celebración, por lo alto de los 490 años de fundación del municipio, acto que se celebrará a lo grande con un concierto en la plaza principal, un espectáculo música y de luces, para todos los gustos.

Para el concierto el vallenato estará a cargo de Poncho Zuleta, Alfonso Stummo, Siervo Dueñas, la gozadera la pondrá José Madrid y su Banda Show, la champeta y género urbano estará a cargo de Mr. Black, Chawala y lógicamente el bullerengue no podría faltar.

Es importante señalar que en el festival este año, se homenajea a Yessi Pérez, Rosa Caraballo, nominadas al Grammy Latino en bullerengue 2025, Merelcy Julio y Lina Babilonia.