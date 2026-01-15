“Les pido que lo recuerden como ese soñador, ese aventurero”: mamá de Yeison Jiménez

Miles de personas se reunieron en Corabastos para rendir homenaje a Yeison Jiménez. Este lugar tuvo una importancia en la vida del artista, pues durante años, antes de alcanzar la fama, trabajó como cotero para ayudar a su familia, que para ese momento vivía al sur de Bogotá.

Durante el homenaje, su mamá, Luz Mery Galeano, agradeció a toda la comunidad de Corabastos e hizo una petición: “Les pido a todos que recuerden a Yeison como ese hombre soñador, como ese aventurero que logró todo”.

Asimismo, Luz Mery pidió a los asistentes orar por Yeison y por la familia. “Hoy me despido de ustedes con todo el cariño y agradecimiento por todo el amor que le dieron a mi hijo. Llévennos en sus oraciones porque lo necesitamos”, agregó.

Lea también: Canción para el mundial Yeison Jiménez: Estos son los artistas en colaboración detrás del proyecto

Las palabras las dio en medio de una eucaristía en memoria de Yeison Jiménez. Inicialmente, también había programada una cabalgata por Corabastos, sin embargo, el evento tuvo que ser cancelado debido a que no se tenían los permisos necesarios para desarrollar un evento de esa magnitud.

Lina Jiménez, hermana de Yeison Jiménez, también dio unas conmovedoras palabras: “Estar acá me da muchísima nostalgia. Les pido que por favor nunca olviden a mi hermano”. Además, la mujer confirmó que se pondrá una placa en Corabastos en honor al ‘aventurero’.