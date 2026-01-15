La Policía recupera equipos que habían sido hurtados en una iglesia en Alvarado, Tolima

Tolima

Caracol Radio conoció que las autoridades lograron la recuperación de los equipos tecnológicos hurtados de una iglesia cristiana ubicada en el barrio Centro del municipio de Alvarado, avaluados en más de $6 millones.

El procedimiento fue adelantado por uniformados adscritos a la Estación de Policía de este municipio, quienes, tras conocer el hecho delictivo cometido mediante la modalidad conocida como ventosa, iniciaron de manera inmediata las acciones investigativas correspondientes.

Los elementos recuperados corresponden a dos cabinas de sonido, una organeta, dos micrófonos inalámbricos y un máster de control de sonido, “Gracias a la oportuna denuncia de la víctima y al trabajo articulado de los investigadores de la Policía Judicial, se desplegaron labores de verificación, análisis de cámaras de seguridad y actividades de vecindario, lo que permitió ubicar los equipos ocultos en una zona boscosa de esta jurisdicción”, indicó la Policía Metropolitana.

Una vez recuperados, los elementos fueron entregados nuevamente a las directivas de esta iglesia cristiana, evitando que estos bienes robadas fueran comercializados.

“Reiteramos nuestro compromiso con la seguridad ciudadana e invitamos a la comunidad a denunciar oportunamente cualquier hecho delictivo, ya que la información suministrada por la ciudadanía es fundamental para prevenir y combatir el crimen en todas sus modalidades”, destacó el teniente coronel, Neider Darío Zapata Parra, Subcomandante de la Policía Metropolitana de Ibagué.