Golpe al ´Barretismo´: Somos Independientes apoyará candidatos del CD en el Espinal

Tolima

En medio de un anuncio público la organización política Somos Independientes anunció su respaldo a los candidatos del Centro Democrático a la Cámara y al Senado, dejando aun lado lo que se había ventilado hace unos meses de respaldar a aspirantes del Partido Conservador linea ´Barretista´.

Durante el acto de adhesión Adriana Huertas, vocera principal de Somos Independientes, resaltó la necesidad de recuperar el respeto por el municipio de El Espinal y anunció el apoyo a la candidatura de Juan Carlos Tamayo a la Cámara de Representantes y de Juan Caicedo al Senado.

“La principal razón por la que Somos Independientes apoya a Juan Carlos Tamayo es porque, además de ser un espinaluno que ha trabajado por nuestro pueblo durante casi 20 años de trayectoria pública y política, El Espinal merece recuperar su voz en el Congreso. Necesitamos un representante a la Cámara que defienda nuestros intereses y ponga al Espinal en el lugar que corresponde”, destacó Huertas.

El inconformismo con los actuales representantes a la Cámara

Adriana Huertas cuestionó la gestión legislativa de los actuales representantes a la Cámara por desarrollo de El Espinal: “Nos hemos cansado de ver cómo la actual bancada de congresistas tolimenses donde no hay ningún espinaluno, se olvidó que el Espinal es la segunda ciudad del departamento. ¡Nos dejaron solos! (…) Solo aparecen cada 4 años para pedir el voto, pero se olvidaron de que El Espinal se inunda cada vez que llueve fuertemente. Se olvidaron de que nuestro acueducto y alcantarillado es una vergüenza que afecta la dignidad de los espinalunos, ninguno ha sido capaz de gestionar proyectos que nos solucionen los problemas Ya basta de que nos falten al respeto”.

Finalmente, Huertas lanzó un fuerte llamado a la conciencia ciudadana, analizando las cifras que según ella han impedido el progreso del municipio. La vocera recordó que, en las elecciones de 2022, de un potencial de 60 mil ciudadanos, más del 50% no salieron a votar.

“Si todos los espinalunos salimos a votar masivamente el domingo 8 de marzo, no tendríamos que rogarle favores a nadie; el Espinal pondría su propio Representante a la Cámara solo con sus votos. Vamos a votar por alguien de los nuestros”, puntualizó.

Dato: Somos Independientes no apoyará a Gerardo Yepes a la Cámara y tampoco a Santiago Barreto al Senado.