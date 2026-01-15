“Aumento del IVA afecta la rentabilidad y viabilidad de las licoreras del país”: ILC de Caldas

Manizales

La Industria Licorera de Caldas informó que IVA y otros impuestos sobre algunas bebidas alcohólicas ponen en riesgo la viabilidad de la industria de licores del país, que según estimaciones del sector representa el 1,5% del PIB nacional y genera más de 200.000 empleos totales desde el sector agrícola hasta el comercial (hoteles, bares, restaurantes, ferias, eventos, etc).

“En casos similares en otros países en los que se ha aumentado el precio del licor para reducir su consumo, se ha visto que por el contrario se desvía hacia el mercado ilícito, poniendo en alto riesgo la vida de las personas. Según la firma Euromonitor, en Colombia cerca del 24% del licor consumido es ilegal, cifra que podría aumentar a niveles alarmantes ante el alza en los precios de las bebidas”; dice en un comunicado la ILC de Caldas

Desde la licorera también señalaron que también hay que dejar en claro que, según el decreto, los departamentos deben de girar al Gobierno Nacional el excedente que recauden del incremento del 119% de la tarifa del componente específico del impuesto al consumo y del componente ad valorem del impuesto al consumo. Es decir, estos recursos no llegarán a las regiones para salud