Gobernadores rechazan nuevos impuestos a licor y tabaco: “se disparará el contrabando”

En diálogo con La W, el gobernador de Córdoba, Erasmo Zuleta, se refirió a la molestia que existe entre varios mandatarios departamentales acerca de las medidas adoptadas por el Ministerio de Hacienda en relación con los impuestos que se cobran a los licores, a los vinos, cigarrillos y otros productos, los cuales impactan en la economía de las regiones.

Zuleta aseguró que los gobernadores han estado dispuestos a trabajar de manera articulada con el Gobierno Nacional, pues son conscientes de que, “si aunamos esfuerzos entre nación y gobiernos locales, territoriales, alcaldías y gobernaciones, podremos solucionar los problemas de los colombianos de manera más eficiente”.

Frente al decreto de emergencia económica, que fijó estos nuevos impuestos que preocupan a los mandatarios representados por la Federación Nacional de Departamentos, Zuleta cuestionó: “¿En dónde queda la autonomía que tenemos los territorios de Colombia en el manejo de algunas rentas? (…) este decreto rompe contra esta premisa constitucional”.

Además, el gobernador de Córdoba sostuvo que esta medida incrementará el costo de las personas que consumen estos productos, pues se encarecerán en bares, restaurantes o supermercados.

Una tercera preocupación, según advirtió el mandatario, es la afectación a nivel presupuestal en las rentas de los departamentos: “Hay que ver si esto hará que la gente no consuma estos productos y se afecten las rentas departamentales que se destinan para la salud, la educación y el deporte”.

“¿En qué se van a invertir estos recursos? El 85% de los impuestos que pagamos los colombianos en las regiones de Colombia se manejan desde Bogotá. Nosotros, como gobernadores y alcaldes, queremos saber para qué va a ser esta plata: si será para más burocracia o contratistas”, agregó el gobernador.

Por otro lado, el gobernador Zuleta dijo que esta medida es una oportunidad para que se dispare el contrabando y la ilegalidad.

Frente a esta molestia, Zuleta reveló que han enviado un comunicado al Ministerio de Hacienda en el que señalan sus preocupaciones, pues insistió en que consideran injusto que les quiten autonomía regional, rentas departamentales y que se desconozca la destinación de estos recursos.

“El Gobierno algo ha invertido aquí en el departamento, pero no como gobiernos anteriores en que uno realmente veía obras, proyectos y programas que solucionaran y mejoraran la calidad de vida. Si a nosotros nos dicen que esa plata la van a destinar para programas o proyectos que realmente van a mejorar la calidad de vida, pues listo, avancemos”, advirtió.

