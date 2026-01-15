El Pulso del FútbolEl Pulso del Fútbol

El Pulso del Fútbol, 15 de enero de 2026

El Pulso del Fútbol está en la previa de la final de la Superliga colombiana entre el Junior y Santa Fe.

Junior vs. Santa Fe. Foto: Colprensa.

Juan Cedeño

¿De cuál equipo no espera nada en la Liga?

En este programa de El Pulso del Fútbol César Augusto Londoño y Steven Arce hablaron sobre el nivel de los jugadores de la Selección Colombia y el recambio en las diferentes generaciones. Steven dijo: “Yo creo que Richard Ríos si puede aportar, pero hoy no está aportando. Tiene que ser mucho más de lo que ha sido después de la Copa América, que ya fue hace casi dos años”. Sobre el tema César agregó: “No hemos podido reemplazar a jugadore como Freddy Rincón o Mario Alberto Yepes, porque son otras generaciones diferentes”.

No olvide escuchar el audio del programa.

