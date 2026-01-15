Denuncian millonarias pérdidas en Drogas La Rebaja bajo el control del Gobierno Nacional

El exconcejal Juan Martín Bravo denunció graves consecuencias en el manejo administrativo de Drogas La Rebaja desde que la cadena fue transferida al Gobierno nacional, proceso que se realizó a título gratuito y con valor social, consolidado en mayo de 2024.

Según Bravo desde esa entrega se han registrado pérdidas históricas que para el año 2025 ascenderían a 40 mil millones de pesos, una cifra que, según él, evidencia un deterioro financiero sin precedentes en la empresa.

“En Drogas La Rebaja, están haciendo crecer su gasto estructural, especialmente en temas de ventas y administración, haciendo que este gasto haga insostenible a la compañía. Es lamentable, con más de mil puntos de venta, más de 5.600 personas están corriendo riesgo de quedarse sin empleo”, señaló el abogado y exconcejal.

Igualmente, cuestionó directamente las decisiones administrativas adoptadas en esta nueva etapa y señaló que la falta de experiencia en gestión empresarial por parte de la actual dirección estaría influyendo de manera determinante en los resultados negativos.

“Mi crítica se basa en que el Gobierno nacional haya colocado a un licenciado en artes, sin experiencia en administración, a dirigir Drogas La Rebaja. Sin demeritar a un licenciado en artes, pero que puede saber alguien con este perfil sobre droguerías o un modelo administrativo y demás. Es una intervención que lejos de ser para bien, puede dejar muchas personas en la calle”, añadió el exconcejal.

Hasta el momento, no se ha conocido un pronunciamiento oficial del Gobierno nacional frente a estas denuncias, mientras crece la preocupación por el futuro de una empresa que históricamente ha tenido un alto impacto social en el acceso a medicamentos en el país.