Autoridades buscan a sicarios que asesinaron al hijo del director de la cárcel de Neiva

Por primera vez se revela la imagen de los presuntos sicarios que atentaron contra el director y el subdirector de la cárcel de Neiva.

Las autoridades del Huila avanzan en la investigación del atentado que dejó sin vida al hijo de 11 años del director de la cárcel de Neiva, Edgar Rodríguez. El hecho ocurrió en la mañana del martes y ha generado conmoción en la región.

Por primera vez se ha dado a conocer una fotografía de los presuntos sicarios, en la que se observa a dos hombres vestidos de negro, desplazándose en motocicleta cerca del lugar de los hechos hacia las 6:52 a. m., segundos antes de la tragedia. Las autoridades ofrecieron una recompensa de hasta 50 millones de pesos por información que permita dar con su paradero.

En entrevista con Caracol Radio Neiva, el secretario de Gobierno Departamental, Juan Carlos Casallas, informó que tras un Consejo Extraordinario de Seguridad se conformó una comisión especial, integrada por el CTI de la Fiscalía y la Sijín de la Policía, que lidera las pesquisas. Casallas explicó que ya se realizó un barrido de cámaras de seguridad, tanto de entidades públicas como de empresas privadas, y que algunas imágenes clave están siendo analizadas.

El funcionario aclaró que existen varias hipótesis sobre los responsables del ataque. Entre ellas, se investiga una amenaza previa interpuesta en 2023 contra el subdirector del penal, aunque aún no se puede establecer relación directa con el atentado. Casallas destacó que el vehículo atacado transportaba a tres funcionarios del INPEC, incluyendo director y subdirector, y que la línea de investigación no descarta ninguna posibilidad.

Además, el secretario de Gobierno recordó que se han conocido otras amenazas contra miembros del INPEC en distintas zonas del país. Por ello, una de las conclusiones del Consejo de Seguridad fue evaluar nuevamente el nivel de riesgo de los directores de los establecimientos penitenciarios, con el objetivo de fortalecer las medidas de protección y evitar hechos similares en el Huila.