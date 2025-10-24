Licorera de Boyacá supera metas de ventas y expande mercado pese a la llegada de nuevos competidores

El gerente, aseguró que el crecimiento por fuera del departamento permitirá vender más de 1,08 millones de botellas en 2025.

Boyacá

La Nueva Licorera de Boyacá presentó ante la Asamblea Departamental un balance positivo de gestión al cierre del segundo semestre del año. Su gerente, William Vargas, confirmó que la compañía ha incrementado sus ventas en el mercado externo, lo que compensa la reducción registrada dentro del departamento tras la apertura de fronteras para la comercialización de otras marcas de aguardiente.

“Iniciamos el año con una meta de un millón de botellas, sobre la cual se construyó el presupuesto. Hoy ya tenemos ajustada la meta a 1.088.000 botellas”, afirmó Vargas, quien completó dos meses al frente de la entidad.

El gerente recordó que la Corte Constitucional autorizó recientemente la entrada de nuevos aguardientes al mercado boyacense, lo que generó una mayor competencia. Sin embargo, destacó que la empresa ha logrado posicionarse en Bogotá, Cundinamarca, Meta, Santander y en el exterior.

“Tenemos un contrato firmado para la venta de 88.000 botellas hacia Canadá. Nuestros productos tienen la calidad suficiente para competir en el mercado nacional e internacional”, indicó Vargas.

Actualmente, la Nueva Licorera cuenta con contratos asegurados en tres departamentos adicionales a Boyacá: Cundinamarca, Bogotá y Casanare. Según el gerente, estos acuerdos garantizan compras mínimas hasta el 31 de diciembre de este año, con lo cual se asegura el cumplimiento de la meta trazada. Además, avanzan negociaciones con Antioquia, La Guajira y Nariño.

En términos económicos, el crecimiento por fuera del departamento proyecta ingresos superiores a los 10.000 millones de pesos. Vargas aseguró que la reducción en Boyacá aún es estimada, ya que el mayor volumen de consumo se concentra en el último trimestre del año.

“Cuando ingresan más competidores al mercado, también se incrementa el consumo. Le apostamos a que ese mayor consumo no sacrifique nuestra participación en Boyacá”, explicó.

El gerente anunció también el desarrollo de nuevas líneas de bebidas para 2026, serán productos de consumo masivo que ya cuentan con estudios de mercado y solicitudes de preventa por parte de comercializadores.