Aumentaron en un 12,5 % los quemados con pólvora en el Tolima durante la temporada vacacional

Tolima

Desfavorable fue el balance de personas lesionadas con pólvora en el Tolima durante la temporada de Navidad de 2025 y Año Nuevo de 2026. La cifra aumentó en un 12,5 % en comparación con la temporada anterior.

Según la secretaria de Salud del Tolima, Katherine Rengifo, el total fue de 63 lesionados, es decir, siete casos más que los 56 registrados en el mismo periodo del año anterior. De los 63 afectados, 50 fueron adultos y 13 menores de edad.

“Mucho tiene que ver la conciencia de cada ciudadano y no mezclar el alcohol con la pólvora. Uno de los principales factores de riesgo fue precisamente la combinación de bebidas embriagantes y pólvora”, explicó Rengifo. De los 50 adultos lesionados, 29 estaban bajo los efectos del alcohol, lo que representa el 58 %.

Otro aspecto que llamó la atención fue la cantidad de personas lesionadas por culpa de terceros. En su mayoría, menores de edad resultaron afectados por pólvora manipulada por otras personas cercanas. “Tuvimos casos de ciudadanos que iban pasando y resultaban lesionados”, precisó la secretaria.

Asimismo, indicó que las manos y brazos fueron las partes del cuerpo más afectadas. También se presentaron lesiones graves que derivaron en pérdida parcial de dedos.

Pese a este panorama, la funcionaria aclaró que el Tolima se ubicó por debajo del incremento nacional de casos, que fue del 24 %.