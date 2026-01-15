Anuncian protesta contra reapertura del peaje San Luis de Gaceno

Grupos de 10 personas se ubican en el peaje de San Luis de Gaceno (Boyacá) evitando que los conductores pagen por el mismo / Foto. Suministrada.

Habitantes de Santa María, San Luis de Gaceno y Sabana Larga (Casanare) anunciaron una manifestación pacífica en el peaje San Luis, en rechazo a la reapertura del cobro a partir de este viernes, pese al mal estado de la vía concesionada.

La líder comunitaria Milena Porras afirmó que no aceptarán el cobro mientras no se cumplan los compromisos contractuales. «...No es admisible reanudar un cobro en una vía que no está disponible, que no cumple indicadores y que presenta un evidente deterioro...», manifestó.

Según Porras, el contrato de concesión firmado en 2015 contemplaba la rehabilitación de 137 kilómetros, pero actualmente existen al menos 16 puntos críticos donde la vía no cumple ni siquiera con el ancho mínimo. Además, denunció que la inversión inicial ya superó en más del 200 % lo pactado.

La vocera aclaró que la protesta no incluirá bloqueos. «...Vamos a permitir la movilidad. Es una manifestación pacífica y justa, hasta que haya un pronunciamiento oficial del Gobierno Nacional y la ANI...», concluyó.