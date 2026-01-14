Trabajadores de la Defensoría del Pueblo protestaron en Cúcuta por falta de pagos. / Foto: Camilo Picón.

Cúcuta.

Empleados de la Defensoría del Pueblo realizaron una protesta en el Palacio de Justicia de Cúcuta para exigir el pago de honorarios atrasados, el cumplimiento de acuerdos laborales y para denunciar la sobrecarga de trabajo que, aseguran, viene afectando el ejercicio de sus funciones.

Según los manifestantes, desde el mes de diciembre no han recibido el pago correspondiente, situación que los ha llevado a asumir de su propio bolsillo el pago de la seguridad social, sin contar con ingresos estables ni aumentos salariales acordes al Índice de Precios al Consumidor (IPC).

Carolina Rodríguez, presidenta de la subdirectiva Oriente del sindicato ASEMDEP, aseguró que “no nos han podido cancelar los honorarios de diciembre y nos encontramos en esta situación. Debemos pagar seguridad social antes de recibir nuestros honorarios, no tenemos aumentos por IPC, no contamos con salarios dignos ni con un reconocimiento de igualdad como sujetos procesales frente a fiscales, jueces o procuradores”.

Rodríguez señaló además que más de 120 defensores públicos se ven afectados por esta problemática, y advirtió que la protesta no se limita únicamente al retraso en los pagos.

“También queremos que se escuche la sobrecarga laboral. Hay compañeros que manejan entre 300 y 400 procesos, lo que resulta insostenible”, afirmó.

Aunque aclaró que no han suspendido sus labores, indicó que la manifestación busca visibilizar una situación que impacta directamente su calidad de vida.

“Tenemos derecho a honorarios dignos, a pagar nuestros servicios públicos, el arriendo y la educación de nuestros hijos. No tenemos cómo hacerlo y por eso hoy alzamos nuestra voz”, agregó.

Los trabajadores hicieron un llamado urgente a la Defensoría del Pueblo y al Gobierno Nacional para que se adopten soluciones inmediatas que garanticen el pago oportuno, mejores condiciones laborales y una carga de trabajo acorde con la responsabilidad del servicio que prestan.