Refuerzan seguridad en Baraya tras amenazas y extorsiones a comerciantes y agricultores

Juan Carlos Casallas, secretario de Gobierno del Huila, durante el consejo extraordinario de seguridad en Baraya.

Un consejo extraordinario de seguridad se realizó en el municipio de Baraya para enfrentar los recientes hechos de intimidación, amenazas y extorsión contra comerciantes, productores y agricultores de esta zona del norte del Huila.

El secretario de Gobierno Departamental, Juan Carlos Casallas, explicó que el encuentro permitió hacer un diagnóstico detallado sobre la forma en que un grupo armado estaría presionando a la población, lo que llevó a adoptar medidas extraordinarias por instrucción del gobernador Rodrigo Villalba Mosquera.

Entre las decisiones se destaca el refuerzo de las capacidades del Gaula de la Policía y del Ejército, con el despliegue de unidades especializadas, una unidad motorizada en sectores de mayor riesgo y el apoyo del CAEX, un grupo especial contra la extorsión integrado por cerca de 10 uniformados.

Además, se designó un equipo investigador exclusivo y una comisión permanente de la Sijín, con el objetivo de recopilar información, fortalecer las pruebas y avanzar en la judicialización de los responsables de estos hechos.

El secretario hizo un llamado a las comunidades de Baraya, Tello y Neiva para que denuncien cualquier intento de extorsión a través de las líneas 147 y 165 del Gaula, recordando que la información es clave para lograr capturas y evitar que los responsables queden en libertad.