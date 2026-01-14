¿Qué está pasado con la calidad del aire en Cúcuta? ¿Por qué los fuertes olores?

Cúcuta

Durante las últimas horas, los habitantes de Cúcuta y los municipios del Área Metropolitana se quejaron por los fuertes olores que se percibían en toda la región fronteriza, encendiendo nuevamente las alertas por la posible quema de basuras en territorio venezolano y que afectaría la calidad del aire.

“Estamos teniendo unos pequeños picos hacia naranja, precisamente por dos fenómenos atmosféricos, uno que es la bruma y el otro que es la humedad relativa bastante alta, lo que hace denso el aire. Además, los bajos vientos hacen que se concentre el material particulado más aquí en la ciudad, porque la actividad diaria ya inició, las actividades antropogénicas como los carros, los automóviles desplazándose por las avenidas y esa actividad mecánica hace que el material particulado suba, pero como el aire está denso, vuelve y baja, y se mantiene en una concentración”, explicó Edgar Holmos, veedor ambiental e investigador en ciencia ciudadana de la calidad del aire.

Agregó que desde la veeduría ambiental en la ciudad de Cúcuta, se tienen instalados varios dispositivos para medir la calidad del aire.

“Nosotros tenemos unos sensores localizados en el barrio Rafael Uribe; los que están en Corponor, que son cuatro y ellos han tenido repunte, como en el centro y el barrio Salado, precisamente porque ahí es donde hay más actividad antropogénica. La sensación de olor es precisamente por las quemas que vienen, unas de Venezuela y otras, porque ya la actividad de las ladrilleras, de las coquizadoras, están a tope”.

Pidió a los habitantes de la zona de frontera, sobre todo aquellos que hacen ejercicios al aire libre, evitar realizar estas actividades en horas pico, trotar con tapabocas y evitar las quemas de basuras.