Capturan en Cúcuta a un hombre solicitado con Circular Roja de Interpol

Capturan en Cúcuta a hombre solicitado con Circular Roja de Interpol . / Foto: MECUC.

Cúcuta

La Policía Nacional realizó la captura de un hombre de 29 años en el barrio San Luis de Cúcuta, quien estaba solicitado por las autoridades de Brasil, por el delito de tráfico internacional de drogas.

Según lo informaron las autoridades, durante la verificación de antecedentes, se confirmó que esta persona presenta un requerimiento vigente por Circular Roja de Interpol, por el delito anteriormente dicho.

Los uniformados procedieron con su captura, informándole de manera inmediata sus derechos.

Posteriormente, fue trasladado a las instalaciones policiales para su plena identificación y corroboración de la solicitud internacional.

Actualmente, el capturado se encuentra bajo custodia y a disposición de las autoridades competentes, quienes adelantarán el proceso correspondiente para definir su situación jurídica y coordinar el trámite de extradición solicitado por el país requirente.