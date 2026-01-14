Por obras de mantenimiento vial cerrarán la calle 60 con carrera Quinta en Ibagué

Ibagué

Las labores iniciaron a las 6:00 de la mañana de este miércoles 14 de enero motivo por el cual la calzada ascendente permanecerá cerrada de manera total y temporal.

Según la información revelada por parte de la Alcaldía de Ibagué, los conductores que se movilicen hacia el centro por la carrera Quinta deberán tomar la paralela a mano derecha antes de llegar a la intersección de la calle 60, dirigirse hacia la carrera Sexta, ascender hasta la calle 58 y desde allí retomar la carrera Quinta, para continuar su recorrido por esta vía.

“Quienes se movilicen por este sector deben acatar la señalización y las indicaciones de los agentes de tránsito dispuestos en la zona para garantizar la movilidad y la seguridad vial”, indicó Giovanny Posada, director Operativo de la Secretaría de Movilidad.

Adicionalmente, se mantendrá cerrado un carril de la calzada descendente de la carrera Quinta. Los vehículos podrán descender por esta vía y girar hacia Mirolindo, o quienes provengan de Mirolindo podrán bajar por la carrera Quinta. El cruce de la calle 60 quedará inhabilitado durante el desarrollo de las obras.