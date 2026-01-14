🔴 Luis Díaz EN VIVO HOY: siga acá el partido Colonia vs. Bayern Múnich por Bundesliga

<b>Luis Díaz </b>vuelve a tener acción en la <b>Bundesliga de Alemani</b>a. El colombiano viene de marcar gol y dar doblete de asistecias en su más reciente aparición ante el <b>Wolfsburg</b>, juego que terminó con victoria por 8-1 para los bávaros y que<b> extendió a 8 puntos la diferencia</b> en el primer puesto de la tabla de posiciones.El juego ante Colonia corresponde a la fecha 17 del campeonato alemán. El resultado más positivo en los últimos años para el equipo que oficia de local fue un empate en enero de 2023 por 1-1. De resto,<b> han sido 13 triunfos para el Bayern en los últimos 9 años.</b>En el caso de Lucho, <b>va por su anotación número 15 desde que llegó al Bayern</b> y este será su juego número 24, en el que espera seguir engrosando sus estadísticas a nivel individual.