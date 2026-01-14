Intimidaciones de disidencias de las Farc en Baraya activan consejo de seguridad

Las denuncias por citaciones e intimidaciones de disidencias de las Farc mantienen en alerta a la comunidad de Baraya.

La Personería Municipal de Baraya rechazó de manera contundente las amenazas, llamadas extorsivas y citaciones que estarían recibiendo habitantes, comerciantes y funcionarios del municipio, en hechos atribuidos a presuntos integrantes de las disidencias de las Farc.

Según líderes comunitarios y gremios de la zona, las intimidaciones incluyen contactos directos y convocatorias obligatorias para que comerciantes y funcionarios asistan a reuniones en áreas rurales de Baraya, acciones que estarían siendo promovidas por integrantes del Bloque Jorge Suárez Briceño de las disidencias.

La Personería advirtió que este tipo de hechos pone en riesgo la vida, la integridad y la tranquilidad de la población, por lo que hizo un llamado a las autoridades administrativas, judiciales y de policía para que actúen de manera inmediata y garanticen la seguridad en el municipio.

Frente a esta situación, el gobernador del Huila, Rodrigo Villalba Mosquera, confirmó en rueda de prensa que este miércoles, a las 3 de la tarde, se realizará un consejo de seguridad en Baraya, con el fin de evaluar la situación y definir acciones frente a las denuncias conocidas.