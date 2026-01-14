Incautan 28 kilos de marihuana en bus de servicio público en vías del Huila

Estupefacientes incautados durante el operativo conjunto entre el Ejército Nacional y la Policía en el municipio de Paicol, Huila.

En el marco de operaciones conjuntas contra el narcotráfico, tropas del Batallón de Infantería N.° 26 Cacique Pigoanza, adscrito a la Novena Brigada del Ejército Nacional, en coordinación con la Policía Huila, lograron la incautación de un cargamento de estupefacientes que era transportado en un bus de servicio público en el occidente del departamento.

El procedimiento se llevó a cabo en un puesto de control, a la altura del municipio de Paicol, donde las autoridades inspeccionaron un vehículo de transporte público y hallaron una maleta de viaje que contenía 28 kilogramos de marihuana y 250 gramos de pasta base de coca, distribuidos en 25 paquetes.

Durante el operativo fue capturada una mujer, quien presuntamente estaría relacionada con el transporte del alijo. Según las autoridades, el valor estimado del alcaloide incautado en el mercado ilegal asciende a $24.080.000.

Mujer capturada por las autoridades junto al cargamento de marihuana y pasta base de coca incautado durante un operativo conjunto del Ejército Nacional y la Policía en el municipio de Paicol, Huila. Ampliar

La Novena Brigada indicó que con esta incautación se evitó la comercialización de cerca de 28.000 dosis, afectando de manera directa las finanzas de las estructuras criminales dedicadas al narcotráfico. Así mismo, reiteró que los controles militares y policiales en los ejes viales del Huila se mantendrán de forma permanente para impedir el uso de las carreteras como corredores de movilidad ilegal.