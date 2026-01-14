Gobernador de Bolívar anuncia fondo de seguridad para fortalecer operaciones y defensa anti-drones

De acuerdo con el gobernador de Bolívar, Yamil Arana, el propósito es fortalecer las operaciones militares y mejorar la capacidad de reacción frente a los hechos que vienen alterando el orden público, sobre todo en el sur del departamento de Bolívar.

“Hemos creado un fondo para operaciones militares para que los grupos y la fuerza pública tengan herramientas y capacidades para hacer efectivas sus operaciones en el menor tiempo posible con una rápida reacción”, indicó Arana.

El mandatario dijo que la iniciativa busca contrarrestar los ataques con drones por parte de los grupos armados que dejaron varios uniformados muertos durante el 2025.

“Nosotros vamos a tener con este fondo la posibilidad de comprar herramientas anti drones que vamos a poner al servicio de la fuerza pública del departamento para que tengan mayores capacidades”, dijo el gobernador.

Indicó que aunque el Ministro de Defensa ha atendido las solicitudes en materia de seguridad y hoy hay mayor fuerza pública en el departamento, hace falta que “lleguen al territorio. Mucho acuartelamiento, queremos que la fuerza pública esté en el terreno, nos han manifestado el tema antidrones ya los estamos comprando para entregárselos”.

Finalmente, dijo que la idea es que puedan desplazarse hacia los sitios donde se encuentra la población en riesgo.