Familiares de policías secuestrados en el Catatumbo marcharon en Cúcuta

Cúcuta

La tarde del martes 13 de enero, familiares de los cinco patrulleros de la Policía Nacional secuestrados el pasado martes 6 en la vereda La Llana, zona rural del municipio de Tibú, en la región del Catatumbo, se movilizaron por las principales calles de Cúcuta para exigir a la guerrilla del ELN su pronta liberación.

Durante la jornada, los manifestantes pidieron respeto por la vida de José Ricardo Carrillo Romero, Carlos Eduardo Barrera Ruiz, Edwin Fabián Manosalva Contreras, Ramón Alberto Coronel y Daniel de Jesús Granada Quiroz, quienes permanecen en cautiverio desde hace nueve días.

“No nos han dado ninguna prueba de que estén bien. No los hemos visto ni sabemos nada para estar tranquilos. Esa es una zona peligrosa y ellos están corriendo riesgo. No sabemos cómo estarán sufriendo allá”, expresó la madre del patrullero Carlos Eduardo Barrera Ruiz.

De igual manera, los familiares hicieron un llamado urgente al Gobierno Nacional para que se agilicen las gestiones humanitarias. “Por favor, colabórennos, lleguen a un diálogo para que nos devuelvan a estos cinco muchachos. Ellos también tienen familia y corazón. Pedimos mayor diligencia de las autoridades, porque están desamparados”, manifestó otra de las asistentes a la marcha.

Aunque las autoridades han habilitado canales humanitarios e incluso ofrecido una recompensa de hasta 200 millones de pesos por información que permita su liberación, hasta el momento no ha sido posible traer a los cinco patrulleros de regreso a la libertad.