El Pulso del Fútbol, 14 de enero de 2026

El Pulso del Fútbol analiza el mercado de fichajes de la liga colombiana previo a su inicio.

Luis Fernando Muriel es nuevo jugador del Junior /

Juan Cedeño

¿Qué equipos comenzarán la Liga sin ropita?

47:43

En este programa de El Pulso del Fútbol César Augusto Londoño y Steven Arce hablaron sobre la actualidad de Miguel Ángel Borja y la posibilidad de jugar en un club mexicano. Steven dijo: “Desde México informan que Cruz Azul tiene toda la intención de fichar a Miguel Ángel Borja, pero lo tiene que tener en pausa. Eso no le cae bien al jugador”. Sobre el tema César agregó: “El problema es que el equipo mexicano tiene su cupo de extranjeros y por eso está esperando a ver si ficha un jugador. Eso todavía no deja que se haga el fichaje de Borja en Cruz Azul”.

