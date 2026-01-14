Denuncian hallazgo de mulo muerto en zona rural de Galán, Santander

Bucaramanga

Un mulo amarillo fue hallado muerto en la parte alta de una zona rural del municipio de Galán, Santander. La denuncia fue realizada por Maribel Ayala Serrano, representante legal de Fundasis, una fundación dedicada al rescate, cuidado y protección de animales, quien expresó su preocupación por las condiciones en las que fue encontrado el animal.

De acuerdo con Ayala, el mulo apareció en un sector de difícil acceso, al que, según explicó, no habría podido llegar por sus propios medios. Para llegar hasta ese punto, el animal debía atravesar varias fincas, portones y caminos cerrados, lo que genera dudas sobre cómo terminó en ese lugar. “El mulo no llegó solo. Para aparecer en la parte alta tuvo que cruzar varias fincas y muchas puertas”, aseguró.

La representante legal de Fundasis indicó que el animal se encontraba en buen estado de salud antes de su desaparición y que no presentaba signos de enfermedad. Por esta razón, considera que su muerte no correspondería a causas naturales. “Era un mulo sano, estaba bien cuidado y no había razones para pensar que pudiera morir de esa manera”, afirmó.

Tras el hallazgo, integrantes de la fundación realizaron una revisión del estado de los demás animales que permanecen bajo su cuidado, con el fin de verificar que no presentaran afectaciones. Ayala manifestó su preocupación por la seguridad de los animales y señaló que hechos como este generan temor entre quienes trabajan en su protección.

La denunciante indicó que el caso ya fue puesto en conocimiento de las autoridades competentes, a quienes solicitó que se adelanten las investigaciones necesarias para esclarecer lo ocurrido y establecer responsabilidades, así como garantizar la protección de los animales que se encuentran en la zona.