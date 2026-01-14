Tunja

Daño en red principal deja sin agua a varios barrios de Tunja

Un daño en la red principal de acueducto obligó a la empresa Veolia a suspender temporalmente el servicio de agua en varios barrios de la capital boyacense.

Comunicado Veolia Tunja

Felipe Carreño

Caracol Radio

La empresa Veolia informó la suspensión temporal del servicio de agua potable en varios barrios de Tunja, debido a un daño en la red principal localizado en la carrera 1A con calle 47. La afectación se presenta en sectores como Altos de Alejandría, José de las Flores, la Universidad Santo Tomás y otros barrios del sector 6,2.

De acuerdo con la empresa prestadora del servicio, el personal técnico se desplazó al lugar para atender la emergencia y adelantar las reparaciones necesarias. Veolia indicó que una vez finalicen los trabajos, el suministro se restablecerá de manera gradual para evitar afectaciones adicionales en la red.

Las autoridades recomendaron a los habitantes de los sectores afectados hacer un uso racional del agua almacenada mientras se normaliza el servicio. No se precisó una hora exacta para la restitución total del suministro.

