Confirman primer feminicidio del 2026 en el Huila, joven madre fue asesinada en Garzón

Las autoridades confirmaron que el homicidio de una mujer, ocurrido en la noche del pasado lunes 12 de enero en la Ruta 45, avenida Circunvalar, zona rural de Garzón, corresponde al primer feminicidio registrado en el Huila en lo que va del 2026.

La víctima fue identificada como Angie Carolina Rivera Garibello, de 28 años, madre de tres menores de edad, quien presentaba múltiples heridas ocasionadas con arma blanca en diferentes partes del cuerpo, las cuales le causaron la muerte en el lugar de los hechos.

Según las investigaciones preliminares, la mujer habría salido esa noche en una motocicleta con su pareja sentimental, con quien convivía desde hace más de 14 años. Horas después, su cuerpo fue encontrado a un costado de la vía, situación que fue reportada por la comunidad a la Policía de Garzón.

El Departamento de Policía Huila informó que el caso es investigado como feminicidio y que el principal sospechoso es la pareja sentimental de la víctima, quien huyó tras lo ocurrido y ya se encuentra plenamente identificado por las autoridades.

El mayor Nixon Montes, comandante del Distrito de Policía de Garzón, señaló que una de las hipótesis apunta a una discusión de pareja que habría terminado de manera trágica. Unidades de la SIJIN y de criminalística adelantan las labores investigativas para recolectar pruebas, verificar testimonios y lograr la captura del presunto responsable.

Familiares de Angie Carolina manifestaron que la relación atravesaba por constantes conflictos y que la joven habría recibido amenazas días antes de su muerte. La Policía y la Fiscalía reiteraron el llamado a la ciudadanía para suministrar información que permita avanzar en la judicialización del responsable, garantizando absoluta reserva.