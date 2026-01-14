Combates entre grupos armados impactan la matrícula escolar en el Catatumbo

Norte de Santander.

La compleja situación de orden público que se vive en el Catatumbo ya empieza a reflejarse con fuerza en el sector educativo.

Los combates que se han registrado desde el mes de diciembre de 2025 entre la disidencia de las Farc y el ELN, específicamente en los municipios de Tibú y El Tarra, están generando un impacto directo en el inicio de este año escolar, dejando en evidencia la disminución de la matrícula estudiantil.

La secretaria de educación de Norte de Santander, Laura Cáceres, confirmó que, a pesar que se ha avanzado en el proceso de inscripción, persiste un número considerable de niños por fuera del sistema educativo.

“A 7 de enero teníamos un 91% de matrícula en el departamento. Luego de una semana de trabajo directo con las comunidades educativas logramos avanzar hasta un 93%, lo que representa casi tres mil estudiantes más”, explicó la funcionaria en Caracol Radio.

Sin embargo, al hacer referencia al Catatumbo, la secretaria reconoció que el rezago sigue siendo significativo.

“En la región del Catatumbo nos están faltando aproximadamente unos 5.000 niños por matricular”, indicó.

En cuanto al comportamiento de la matrícula en los municipios más afectados por los enfrentamientos armados, la secretaria precisó que El Tarra registra actualmente un 92,2 %, mientras que Tibú alcanza el 93 %. “A pesar del impacto que se ha tenido por la situación de seguridad, la matrícula se viene comportando de buena manera, pero sabemos que hay papitos que no han podido matricular a los niños por la violencia que se está presentando”, señaló.

La afectación también se extiende al desarrollo normal de las actividades académicas. Según la Secretaría de Educación, algunos docentes no han podido desplazarse hasta las instituciones educativas debido a los problemas de seguridad.

“Tenemos profesores que no han ido a los establecimientos y están trabajando de manera virtual, precisamente por el contexto de violencia que se vive en la región”, explicó Cáceres.

Frente a este panorama, la funcionaria anunció que se adelantarán acciones conjuntas con el gobierno nacional para evaluar alternativas que permitan garantizar el derecho a la educación. “Vamos a tener una reunión con el acompañamiento del Ministerio de Educación y con los rectores de los municipios donde se está presentando la situación, para revisar cuál es la mejor opción que podemos implementar”, afirmó.

Finalmente, la secretaria recordó que el departamento cuenta con planes de gestión del riesgo que contemplan escenarios derivados del conflicto armado.

“Así como tenemos riesgos por inundaciones o emergencias naturales, este también es un riesgo que se presenta en el Catatumbo. Por eso ya existe un plan trabajado con la mayoría de los rectores, que será evaluado de acuerdo con la realidad actual”, concluyó.