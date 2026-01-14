Fueron certificados en competencias 22 conductores de bus urbano en Santa Marta
La certificación potencia la empleabilidad de los operadores del transporte público colectivo de la ciudad, aumentando sus oportunidades de ascenso y mejorando su perfil profesional.
Santa Marta
Un total de 22 conductores de bus del Consorcio Ziruma, en la capital del Magdalena, lograron certificar sus competencias en normas de tránsito y alistamiento de vehículos a través del Servicio Nacional de Aprendizaje –SENA-.
“Queremos conductores mejor capacitados que brinden un excelente servicio a toda la comunidad. Hoy ese propósito es una realidad que nos llena de orgullo”, expresó Sandra Britto Linero, gerente del SETP.
La certificación de competencias laborales permite a los conductores demostrar dominio técnico y comportamental, sin importar dónde o cuándo fueron adquiridos sus aprendizajes. Este proceso es voluntario y se basa en normas sectoriales que evalúan el desempeño real en la función laboral.