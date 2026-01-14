Fueron certificados en competencias 22 conductores de bus urbano en Santa Marta

Certificados en competencias 22 conductores de bus urbano en Santa Marta/ Alcaldía de Santa Marta.

Santa Marta

Un total de 22 conductores de bus del Consorcio Ziruma, en la capital del Magdalena, lograron certificar sus competencias en normas de tránsito y alistamiento de vehículos a través del Servicio Nacional de Aprendizaje –SENA-.

“Queremos conductores mejor capacitados que brinden un excelente servicio a toda la comunidad. Hoy ese propósito es una realidad que nos llena de orgullo”, expresó Sandra Britto Linero, gerente del SETP.

La certificación de competencias laborales permite a los conductores demostrar dominio técnico y comportamental, sin importar dónde o cuándo fueron adquiridos sus aprendizajes. Este proceso es voluntario y se basa en normas sectoriales que evalúan el desempeño real en la función laboral.