Bomberos del Huila advierten posible suspensión del servicio por falta de recursos en 2026

Capitán Edinson Fernández, delegado departamental de Bomberos del Huila, alertó sobre el riesgo en la atención de emergencias por falta de financiación en 2026.

El servicio de bomberos en el Huila enfrenta un panorama crítico para el año 2026 debido a la falta de recursos económicos que garanticen su operación. Así lo advirtió el capitán Edinson Fernández, delegado departamental de Bomberos, quien señaló que solo el municipio de Palermo ha suscrito oportunamente el convenio exigido por la ley para asegurar la continuidad del servicio.

Según explicó el oficial en los micrófonos de Caracol Radio Neiva, la ausencia de estos convenios pone en alto riesgo la atención de emergencias como incendios, inundaciones, avalanchas, explosiones y remociones en masa. “Sin recursos no hay combustible, personal disponible ni vehículos en operación permanente”, afirmó.

El capitán Fernández destacó que Palermo se ha caracterizado históricamente por priorizar la firma del convenio en los primeros días de enero, garantizando la prestación ininterrumpida del servicio. Caso contrario ocurre en otros municipios, donde incluso se ha tenido que recurrir a acciones legales para exigir el cumplimiento de la Ley 1575 de 2012.

La situación ya tuvo consecuencias, la estación de bomberos del municipio de Tesalia cerró a finales de 2025 por falta de financiación. El delegado departamental advirtió que, si no se firman los convenios en las próximas semanas, a partir del primero de febrero podrían comenzar restricciones en la atención o el cierre de más estaciones en el departamento.

Finalmente, el oficial hizo un llamado urgente a los alcaldes para que cumplan con su responsabilidad legal y a la ciudadanía para que exija la garantía de este servicio público esencial, cuya ausencia deja a las comunidades altamente vulnerables ante cualquier emergencia.