Alcaldes del Tolima se unen a protesta por recorte de recursos del Sistema General de Participación

Tolima

El alcalde de Villahermosa, Tolima, Iván Mauricio Pulido, aseguró que el recorte hecho por parte del Gobierno Nacional va a afectar el desarrollo de proyectos en materia de educación, salud, alimentación escolar, transporte escolar en los municipios del departamento.

“Como alcalde estamos haciendo la convocatoria para que hagamos un plantón en la Plaza de Bolívar en Bogotá, para que el Gobierno Nacional nos atienda y nos den claridad de como vamos a hacer sostenimiento de los municipios”, resaltó el alcalde de Villahermosa.

Pulido aseguró que el recorte se origina por la no aprobación de la ley de financiamiento, “La ley habla que no se pueden disminuir los presupuestos, sino que antes deben aumentar, pero hoy en este gobierno es de disminución de recorte”.

El mandatario de Villahermosa sostuvo que en los municipios se requiere inversión en vías, desarrollo agropecuario, gestión del riesgo “No hemos podido atender, pero la gente no entiende esto de la asignación de recursos”.

Finalmente, resaltó que la disminución de los recursos del sistema general de participación en el municipio de Villahermosa fue del 46% sobre todo en los recursos de libre destinación.