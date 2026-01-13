Tarifas de vigilancia subirán por ley y no por inflación, responde Fedeseguridad a Petro

El debate por el aumento del salario mínimo del 23% para 2026 llegó de lleno a los conjuntos residenciales. El presidente Gustavo Petro pidió a las asambleas de propietarios que no acepten aumentos en la administración por encima de la inflación, al asegurar que las empresas de seguridad privada “ganan el doble por cada vigilante”.

Sin embargo, desde Fedeseguridad, el gremio que agrupa a las empresas de vigilancia, respondieron que esa recomendación no puede aplicarse, ya que el sector opera bajo un esquema de tarifas reguladas.

“La tarifa mínima de vigilancia privada no se define ni por IPC ni por la ley de la oferta y la demanda. Esta es una tarifa regulada que es obligatoria e indexada al salario mínimo”, explicó Raquel Garavito, presidenta de Fedeseguridad.

Asimismo, agregó que “el 30 de diciembre de 2025 salió la circular que regula las tarifas para 2026 y si se negocia por debajo se incurre en una ilegalidad” afirmó la presidenta.

La mayor parte del cobro va al trabajador

Garavito también respondió a la adicional afirmación del presidente Gustavo Petro, quien aseguró que las empresas de vigilancia ganan el doble por cada vigilante. Según el gremio, la estructura de costos del servicio muestra lo contrario.

“La parte humana representa prácticamente el 85% de la tarifa. Esto incluye horas extras, recargos nocturnos, dominicales, festivos, auxilio de transporte, prestaciones, dotación, supervisión y costos operativos”, explicó la presidenta de Fedeseguridad.

En ese sentido, aseguró la presidenta del gremio que “las empresas de vigilancia generalmente tienen márgenes entre el 2 y el 3%, en algunos casos llegan hasta el 4%. Decir que se gana el doble no es real”.

Cuánto cuesta hoy el servicio de un servicio de vigilancia

Fedeseguridad explicó que el valor del servicio ya refleja el impacto del aumento del salario mínimo. “En el año 2025 un servicio de vigilancia con arma costaba $15.303.000. Hoy en día estamos hablando que cuesta $18.822.000”, indicó Garavito, al referirse al valor mensual de un puesto de vigilancia toda la noche y el día todos lo días que requiere tres vigilantes.

También aclaró que la tarifa no la fijan las empresas, sino la ley. “La tarifa mínima es 9,77 salarios mínimos. Eso se multiplica por el salario mínimo, se suma la prima del seguro de vida y los costos de administración. Esto está reglamentado en la ley”, afirmó Raquel Garavito.

Riesgo de sanciones

El gremio advirtió que aceptar o pactar tarifas por debajo de lo establecido puede generar consecuencias legales tanto para la empresa como para quien contrata.

“Si las empresas de vigilancia no cobran lo que están cobrando en este momento, inmediatamente son sancionadas. Les pueden quitar la licencia o poner multas hasta de 10 salarios mínimos”, explicó Garavito.

Según Fedeseguridad, las juntas de administración pueden comparar propuestas por calidad y exigir supervisión, dotación y cumplimiento, pero no pueden pedir reducciones en tarifas que están fijadas por regulación.

