Nicolás Mejía desde el Australian Open: “Fue un partido muy difícil”

Nicolás Mejía, tenista colombiano, durante un encuentro de Copa Davis ante la Selección de Japón. FOTO: Koji Watanabe/Getty Images / Koji Watanabe

Horas después de ganar su primer encuentro en el Australian Open 2026, primer Grand Slam de la temporada en el tenis profesional, el bogotano Nicolás Mejía, quien este año realiza su segunda participación en el torneo, habló tras su victoria en la primera ronda del cuadro clasificatorio ante el finlandés Otto Virtanen por 6-3, 3-6, 6-4.

Mejía, hoy ubicado en el puesto 169° del mundo, atendió al medio Match Tenis y entregó sus sensaciones tras el triunfo que lo pone a dos encuentros de disputar el cuadro principal en Melbourne Park.

“Muy contento por mi primera victoria en un Grand Slam, fue un partido muy difícil”, dijo el tenista colombiano.

Sobre el juego de su rival comentó: “Sacaba muy bien mi contrincante, estoy contento con este nivel, especialmente en el primer set que lo pude remontar después de estar quiebre abajo, muy contento”.

Además, habló sobre su próximo rival en el torneo oceánico que lo separa de la ronda final de la fase previa, el chino Yibing Wu, actualmente en el puesto 168° de la clasificación mundial, quien ganó el ATP 250 de Dallas 2023:

“He entrenado varias veces con él, nos conocemos bien, entrenamos juntos en la academia IMG mucho tiempo. Creo que mientras haga mi juego, voy a tener mis oportunidades de avanzar, estoy muy agradecido con el apoyo de todos los colombianos”.

¿Cuándo jugará Nicolás Mejía su próximo partido en el Australian Open 2026?

El único representante de Colombia en Australia tendrá su próxima aparición este martes 13 de enero, y está programado en el tercer turno de la Cancha 13, en una programación que comenzará a las 6:00 de la tarde, por lo que saltaría a la cancha aproximadamente a las 9:00 de la noche.