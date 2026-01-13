Más de 60.000 vehículos se movilizaron por las vías del Quindío durante el puente festivo

Más de 60.000 vehículos transitaron por el departamento del Quindío en el primer puente festivo del año - Foto: Policía del Quindío

El capitán José Daniel Perdomo, comandante encargado de la Seccional de Tránsito y Transporte de la Policía del Quindío

Armenia

Durante el fin de semana, más de 60.000 vehículos transitaron por las principales vías del departamento del Quindío, según el balance entregado por las autoridades de movilidad.

En total, se impusieron 85 comparendos, siendo el exceso de velocidad la infracción más recurrente. Además, la Policía Nacional a través de la estrategia “Seguridad, Dignidad y Democracia”, llevaron a cabo diferentes actividades en puestos de control y pausas activas en cuatro áreas de prevención, con el objetivo de proteger la vida en la vía y garantizar la seguridad de los conductores y pasajeros.

El capitán José Daniel Perdomo, comandante encargado de la Seccional de Tránsito y Transporte de la Policía del Quindío, señaló que “se registraron cierres parciales e intermitentes en la vía La Línea debido a la congestión proveniente del departamento del Tolima, pero se mantuvo la circulación segura y fluida en el resto de las vías del departamento”.

Asimismo, se entregaron recomendaciones a los conductores en materia de seguridad vial, entre las cuales se destacan:

Antes de iniciar cualquier desplazamiento, realizar el chequeo preoperacional del vehículo o motocicleta.

Mantener al día la documentación y el kit de carretera.

Conducir de manera defensiva, especialmente durante la temporada de lluvias.

Respetar las señales de tránsito.

Disminuir la velocidad y mantener la distancia de seguridad.

Ante cualquier situación de emergencia, comunicarse a la línea #767 o a la línea nacional 123.