Más de 80 mil vehículos se movilizarán por las vías del Quindío durante el puente festivo de Reyes

El capitán José Daniel Perdomo, comandante encargado de la Seccional de Tránsito y Transporte de la Policía del Quindío

Las autoridades de tránsito del Quindío proyectan una alta movilidad vehicular durante este puente festivo de Reyes, con una circulación estimada de 80 mil vehículos entre entradas y salidas del departamento, impulsada por las festividades, eventos culturales y el turismo.

El capitán José Daniel Perdomo, comandante encargado de la Seccional de Tránsito y Transporte de la Policía del Quindío, explicó que el despliegue operativo busca prevenir la siniestralidad vial y garantizar desplazamientos seguros en los principales corredores, especialmente en rutas como La Línea, donde históricamente se registra mayor congestión. Las autoridades mantienen controles de velocidad, pruebas de alcoholemia y acompañamiento permanente a los usuarios viales.

“Prevemos que con todas las actividades de fiestas y culturales, por tradición y por supuesto todo el turismo que tenemos en la región, vamos a tener un índice bastante alto en nuestras vías en cuanto tiene que ver con la movilidad de nuestros usuarios viales”, agregó el capitán Perdomo.

Además, el capitán hizo el llamado a los residentes y a los visitantes del departamento a la responsabilidad, la conducción defensiva y a planear los viajes con anticipación, recordando que el respeto por las normas puede marcar la diferencia durante este puente de alta afluencia vehicular.

Finalmente, aseguró que “La Policía Nacional, a través de la Dirección de Tránsito y Transporte, ha venido haciendo un despliegue muy importante para evitar toda la siniestralidad vial a nivel nacional.”