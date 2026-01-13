“Pedimos celeridad en el proceso”: víctima en el caso que involucra al fiscal Mario Lora en Montería

Montería

Tras finalizar la vacancia judicial, una de las víctimas en el caso que se sigue contra el fiscal Mario Alfonso Lora por la muerte de los jóvenes Camilo Andrés Rodríguez y Harold David Suárez, exigió celeridad en el proceso que estaría próximo a prescribir. El expediente se encuentra una vez más en la Corte Suprema de Justicia, donde se definiría la competencia luego de que tres juzgados penales de los circuitos de Córdoba y Sucre se declararon impedidos para dar continuidad al juicio oral.

“El proceso ya va para 10 años y no exactamente por la importancia y celeridad que deberían darle los mismos entes judiciales (…) La misma Corte dio la orden para que se le diera celeridad al caso porque está próximo a prescribir y no sería correcto”, puntualizó Hermes Suárez, hermano de Harold Suárez.

“Pedimos celeridad, responsabilidad y compromiso con este proceso que, además de dejarnos con la pérdida de un familiar asesinado, también nos ha dejado un mal sabor frente a la justicia”, agregó.

Cabe recordar que, el fiscal había firmado un preacuerdo en el que aceptaba su responsabilidad en el hecho bajo la atenuante de ira e intenso dolor, lo cual permitió que recibiera una pena de 7 años de prisión domiciliaria. Sin embargo, la Corte determinó que “el preacuerdo cuestionado vulnera los lineamientos de las formas propias del juicio, tal y como lo denunció el Ministerio Público en el cargo primero principal de la demanda de casación, el cual prospera. En consecuencia, se decretará la nulidad de la actuación a partir de la decisión del Tribunal que ordenó su aprobación”.

Tras lo expuesto, el fiscal sigue vinculado a la investigación por su presunta responsabilidad en el delito de homicidio agravado en concurso homogéneo y sucesivo.

Los despachos que se declararon impedidos son Juzgado Penal del Circuito de Lorica, Juzgado Penal del Circuito de Sahagún y un Juzgado Penal del Circuito de Sincelejo, Sucre.