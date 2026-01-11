Liga Colombiana

Junior de Barranquilla: prográmese acá con el fixture del campeón para la Liga Colombiana 2026-I

Durante el primer semestre, el Tiburón no podrá jugar en el estadio Metropolitano de Barranquilla.

Jugadores del Junior en la final de la Liga Colombiana-II / Colprensa

Juliana Sofía Ramírez Araque

Junior, actual campeón del fútbol colombiano, se prepara para disputar tanto la Liga Colombiana-I como la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026, cupo que aseguró tras vencer 4-0 a Deportes Tolima en la gran final del segundo semestre del torneo.

El primer compromiso del equipo barranquillero será nuevamente frente a Deportes Tolima, un duelo en donde los Pijaos buscarán la revancha tras no haber podido conseguir su cuarta estrella. Además, los encuentros ante tres de los equipos capitalinos se disputarán en condición de visitante.

Así será el calendario completo del Junior para el primer semestre del FPC

El Tiburón iniciará y cerrará el campeonato en condición de local. Asimismo, es importante mencionar que la fecha 10 aún no cuenta con horarios ni fechas definidas, debido a que el fin de semana del 7 y 8 de marzo se llevarán a cabo las elecciones del Congreso 2026. Se espera que en los próximos días la Dimayor pueda dar detalles de estos compromisos.

Además, Junior no podrá jugar en el Metropolitano de Barranquilla, debido a que el estadio entró en proceso de remodelación por varios meses. Por esta razón, el escenario deportivo que se habilitó fue el Romelio Martínez, el cual también se encuentra en la ciudad, pero solo tiene capacidad para 11.000 espectadores.

Fecha 1 (Domingo 18 de enero)

  • Junior vs. Deportes Tolima

Hora: 6:20 p.m.

Estadio: Roberto Meléndez

Fecha 2 (Domingo 25 de enero)

  • Millonarios vs. Junior

Hora: 6:10 p.m.

Estadio: El Campín

Fecha 3 (Por confirmar)

  • Junior vs. Atlético Nacional

Hora: Por confirmar

Estadio: Romelio Martínez

Fecha 4 (Lunes 2 de febrero)

  • Deportivo Pereira vs. Junior

Hora: 8:30 p.m.

Estadio: Centenario

Fecha 5 (Sábado 7 de febrero)

  • Junior vs. Boyacá Chicó

Hora: 8:30 p.m.

Estadio: Romelio Martínez

Fecha 6 (Jueves 12 de febrero)

  • Once Caldas vs. Junior

Hora: 6:20 p.m.

Estadio: Palogrande

Fecha 7 (Lunes 16 de febrero)

  • Junior vs. América de Cali

Hora: 8:30 p.m.

Estadio: Romelio Martínez

Fecha 8 (Domingo 22 de febrero)

  • Independiente Santa Fe vs. Junior

Hora: 4:00 p.m.

Estadio: El Campín

Fecha 9 (Viernes 27 de febrero)

  • Jaguares vs. Junior

Hora: 6:20 p.m.

Estadio: Jaraguay

Fecha 10 (Por confirmar)

  • Junior vs. Alianza

Hora: Por confirmar

Estadio: Romelio Martínez

Fecha 11 (Domingo 15 de marzo)

  • Junior vs. Fortaleza

Hora: 8:30 p.m.

Estadio: Romelio Martínez

Fecha 12 (Jueves 19 de marzo)

  • Independiente Medellín vs. Junior

Hora: 8:30 p.m.

Estadio: Atanasio Girardot

Fecha 13 (Lunes 23 de marzo)

  • Junior vs. Atlético Bucaramanga

Hora: 8:30 p.m.

Estadio: Romelio Martínez

Fecha 14 (Domingo 29 de marzo)

  • Internacional de Bogotá vs. Junior

Hora: 2:00 p.m.

Estadio: Techo

Fecha 15 (Viernes 3 de abril)

  • Junior vs. Deportivo Cali

Hora: 8:30 p.m.

Estadio: Romelio Martínez

Fecha 16 (Domingo 12 de abril)

  • Águilas Doradas vs. Junior

Hora: 2:00 p.m.

Estadio: Por confirmar

Fecha 17 (Domingo 19 de abril)

  • Junior vs. Llaneros

Hora: 6:20 p.m.

Estadio: Romelio Martínez

Fecha 18 (Viernes 24 de abril)

  • Cúcuta Deportivo vs. Junior

Hora: 6:20 p.m.

Estadio: General Santander

Fecha 19 (Por confirmar)

  • Junior vs. Deportivo Pasto

Hora: Por confirmar

Estadio: Por confirmar

