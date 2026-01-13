Horóscopo del Profesor Salomón HOY, 13 de enero: es un buen momento para cuidar la salud, Aries

Hoy es una fecha importante, el 13 es el número que habla del cambio y de la transformación, donde marca el fin de un ciclo para iniciar uno nuevo. No significa muerte, sino el inicio de comienzos nuevos. Además de esto, los nacidos bajo este número, se caracterizan por ser fuertes y astutos.

Horóscopo del día 13 de enero

Cáncer (Del 21 de junio al 22 de julio)

Para las personas de este signo, esta semana se vienen buenas noticias y se van a solucionar cosas que tenía pendiente, Cáncer. Las cartas muestran que se vienen gratas sorpresas para cosas que venía planeando. Tengan cuidado con las personas envidiosas, no cuente sus proyectos, guárdelos para usted mismo, no todos escuchan con buenas intenciones.

Número del día: 3970.

Escorpión (Del 23 de octubre al 21 de noviembre)

Para las personas nacidas bajo este signo, mucho trabajo llegará esta semana, cualquiera que sea, todo irá bien. Para aquellos que no tenían empleo o su puesto estaba peligrando, todo se solucionará y saldrá a su favor. Asimismo, si alguno tenía problemas legales, todo se arreglará y será de gran bendición.

Número del día: 4077.

Piscis (20 de febrero al 20 de marzo)

Para las personas del signo piscis, deben tener mucho cuidado con el amor, las cartas muestran que algo no está marchando bien en la parte emocional. Debe trabajar en ello para poder vivir en armonía y en paz, intente sanar. Además, para algunos, llegan nuevas propuestas de trabajo que serán de gran bendición.

Número del día: 3214.

Aries (21 de marzo al 19 de abril)

Para los nacidos, bajo el signo de aries, la carta de la escalera se muestra, indicando que mucho éxito llegará este nuevo año. Además, muchos cambios vienen en camino, esto serán necesarios para abrirle paso a nuevos retos y oportunidades. El profesor Salomón, recomiendo que vaya a revisarse, debe cuidar su salud.

Número del día: 2544.

Leo (23 de julio al 22 de agosto)

Para las personas del signo leo, mucho dinero llegará en cantidades, más que suficiente. Esta semana le paga, le dan o le regresan dinero que le debían, tenga fe y confíe. Asimismo, las cartas muestran que es necesario que deje las cosas negativas en el pasado, debe dejar todo atrás para seguir adelante y alcanzar el éxito.

Número del día: 7004.

Sagitario (22 de noviembre al 21 de diciembre)

Para las personas del signo sagitario, la carta de la abundancia dice que algunos negocios se van a finiquitar y todo saldrá a su favor. Nuevas fuentes de dinero y estabilidad llegan. Se les recomienda alejarse amistades o personas que generan ambientes tóxicos que solo dañan su alrededor. Es necesario que se aleje de esto para recibir cosas y personas nuevas.

Número del día: 2135.

Tauro (20 de abril al 20 de mayo)

Para las personas nacidas en Tauro, todo lo relacionado con la parte laboral, mejorará, es decir, si estaba buscando, encontrará, si quería cambiar, se le dará y si, ya está en uno, un ascenso se viene. Algunos de ustedes iniciarán nuevos estudios que le traerán nuevos conocimientos.

Número del día: 5168.

Virgo (23 de agosto al 22 de septiembre)

Para las personas nacidas bajo este signo, algo muy interesante se muestra, nuevos caminos y rutas se vienen en camino. Recuerden que el cambio es bueno y refrescante. Debe aprender a arriesgarse con todo aquello que aún le genera miedo. Viene dinero en el camino, pero deberá esforzarse.

Número del día: 0344.

Capricornio (22 de diciembre al 20 de enero)

Para las personas del signo capricornio, las cartas muestran que la sabiduría será de suma importancia para tomar decisiones. Algunos de ustedes estarán viajando o le sale una visa, todo lo relacionado con viajar.

Número del día: 8419.

Géminis (21 de mayo al 20 de junio)

Para las personas nacidas bajo el signo de Géminis, la salud debe priorizarla, no posponga ni tampoco ignore esto. Cuando el cuerpo duele, avisa que algo está pasando, vaya al médico. En el amor, se muestra que debe haber un balance, esto, relacionado con el perdón.

Número del día: 9063.

Libra (23 de septiembre al 22 de octubre)

Para las personas nacidas bajo este signo, buenas noticias del extranjero se presentan. Además, algo viene de afuera que beneficiará enormemente varias áreas de su vida, tenga fe y créalo.

Número del día: 1559.

Acuario (21 de enero al 19 de febrero)

Acuario, rompa con todas los esquemas y el pasado, incluyendo relaciones con otras personas que ya no le contribuyen nada. No ruegue ni mendigue amor, el amor es un regalo, no un apego, el que se va, se va, no lo olvide. En otras cartas, se muestra que los juegos de azar tienen gran protagonismo.

Número del día: 1976.

