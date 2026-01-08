Horóscopo del Profesor Salomón HOY, 8 de enero: mucho dinero llegará en abundancia

Hoy es una fecha importante, el 8 es el número que trae mucha prosperidad y gran sabiduría. Asimismo, son personas que traen y le atraen suerte a otros que estén a su alrededor. Un número crucial este nuevo año, es el 5996.

El profesor Salomón les recomienda a estas personas, es buscar la semilla de mostaza, más específicamente, buscar una bolsita de la misma y echar tres monedas dentro en las que se pida por salud, dinero y amor. Guarde esto dentro de sus bolsillos.

Color del día: verde.

verde. Número para hoy: 6038.

6038. Fruta del día: mango.

mango. Código sagrado: 2670.

Horóscopo del día 26 de diciembre

Cáncer (Del 21 de junio al 22 de julio)

Para las personas de este signo, una carta de triunfo y de realización muestran que nuevos caminos se abren y varias situaciones están por mejorar en su vida, si estaba en desorden, no debe dejar de confiar en que cosas buenas, están por llegar. Las cartas muestran que en el amor debe mejorar y fortalecerlo, para que pueda fluir todo en orden

Número del día: 2904.

Escorpión (Del 23 de octubre al 21 de noviembre)

Para las personas nacidas bajo este signo, una noticia triste puede llegar, pues alguien de su entorno puede estar problemas de salud, pero recuerde tomar las cosas con mucha calma. Esta persona necesitará de grandes cuidados, pero no será grave, no pierda la fe.

Número del día: 9186.

Piscis (20 de febrero al 20 de marzo)

Para las personas del signo piscis, buenas noticias y proyectos comienzan a darse, al igual que las situaciones positivas para iniciar un nuevo trabajo y demás. Las cosas, a nivel económico, estarán bien y lleno de bendiciones.

Número del día: 7854.

Aries (21 de marzo al 19 de abril)

Para los nacidos bajo el signo de aries, todo lo que tenga que ver con la familia y con el hogar, deben solucionarse para poder habitar en un entorno lleno de armonía y paz. Las cartas muestran, qué nuevas oportunidades se van a presentar, debe estar pendiente.

Número del día: 4044.

Leo (23 de julio al 22 de agosto)

Para las personas del signo leo, mucho dinero va a llegar en cantidad a su vida, más específicamente, de dos fuentes nuevas de ingreso que fortalecerán su vida financiera. Además de esto, las cartas muestran que para aquellos que tienen una idea para realizar algo, arriésguense. Asimismo, las cartas muestran que si alguno de ustedes está pensando en comprar vivienda, hágalo, tendrá buenos resultados.

Número del día: 1230.

Sagitario (22 de noviembre al 21 de diciembre)

Para las personas del signo sagitario, tendrá que hacer ciertos gastos los primeros meses, pero, las cartas muestran que a partir de marzo, la recompensa será grande. Asimismo, se muestra que nuevas oportunidades llegan, confíe, la suerte los acompaña en el camino.

Número del día: 6526.

Tauro (20 de abril al 20 de mayo)

Para las personas nacidas en Tauro, la carta de la alianza se muestra, alguien le propondrá hacer una sociedad o negocio. Las cartas muestran que todo saldrá bien, y en dado caso de que sea usted el que tenga que elegir, no olvide revisar y asesorarse bien antes para que los resultados sean los esperados.

Número del día: 9033.

Virgo (23 de agosto al 22 de septiembre)

Para las personas nacidas bajo este signo, la carta del triunfo dice que desde ya, las cosas positivas que estaba esperando, se les van a dar, todo saldrá como ustedes lo han planeado, tenga fe y seguridad en el camino. Ahora, la carta del mago dice que debe dejarse llevar por su intuición para tomar las mejores decisiones.

Número del día: 0413.

Capricornio (22 de diciembre al 20 de enero)

Para las personas del signo capricornio, mucho trabajo llegará a su vida y tendrá buenos resultados, además, puede que lo asciendan o cambien de empleo para algo mejor y no se le presentarán muchas dificultades en el camino, confíe.

Número del día: 9814.

Géminis (21 de mayo al 20 de junio)

Para las personas nacidas bajo el signo de Géminis, nuevos caminos se van a abrir en su vida que traen consigo, grandes cambios, disfrute el proceso conforme se hagan. Cuiden su alimentación, evite aquellas comidas que puedan causarle problemas, es necesario que se cuide para que todo marche igual.

Número del día: 4850.

Libra (23 de septiembre al 22 de octubre)

Para las personas nacidas bajo este signo, es necesario que tengan cuidado con amarres o ataduras en su contra. No se ate a nada este año, debe aprender a soltar, recuerde que el amor no se compra, no se pongan con dramas y no se dejen chantajear emocionalmente de nadie, es necesario que se desligue de esas personas para avanzar. Asimismo, pueden llegar buenas oportunidades, pero, dependerá de cómo vean las cosas.

Número del día: 2350.

Acuario (21 de enero al 19 de febrero)

Acuario, mucho dinero viene en cantidad más que suficiente, se activa por todos lados su economía, no lo va a poder creer, conquistará cosas maravillosas para su vida, créalo, la fe es la base de muchos momentos que sostienen la vida.

Número del día: 7098.

