Sigue “latente” el riesgo de amenaza para María Alejandra: abogado defensor

María Alejandra Benavides Soto, la exasesora del ministerio de Hacienda será testigo clave en los casos del saqueo a la UNGRD y los contratos direccionados en el INVIAS que salpican a 33 congresistas.

JUDICIAL

Este fin de semana se conoció que el INPEC ya definió los sitios de detención preventiva para los exministros de Hacienda Ricardo Bonilla; y del Interior, Luis Fernando Velasco, investigados por presuntamente haber liderado el “pacto criminal” para saquear a la UNGRD y el INVIAS, y “torcer” a congresistas a cambio de votos para garantizar gobernabilidad.

Bonilla permanecerá en el CESPO, y Velasco en la Escuela de Carabineros de Cali.

Durante la audiencia de solicitud de medida de aseguramiento, tanto la magistrada como la Fiscalía concluyeron que ellos deberían estar detenidos en una cárcel por posibles riesgos futuros a los testigos del caso.

Hablamos con el abogado Jaime López, él es el defensor de María Alejandra Benavides, la exasesora del exministro Ricardo Bonilla y hoy testigo clave de la Fiscalía y la Corte Suprema.

El abogado López advirtió que ese riesgo para su cliente “sigue latente”.

“Este es uno de los temas más importantes para nosotros como defensa, la seguridad de María Alejandra, como se podrá dar cuenta la información que ella ya ha aportado es de suma sensibilidad, entonces no ha existido después de la amenaza de hace un año nuevos acercamientos, precisamente porque ha existido un tema de seguridad muy fuerte y un tema de prevención de ella misma para cuidarse y a su familia, como siempre y ante sus micrófonos sí me gustaría reiterar de que se proteja la vida de María Alejandra Benavides, de sus familiares. Ella hizo un acto valiente, entregar toda la información, por supuesto la amenaza sigue latente hoy en día más que nunca toca estar protegiendo a María Alejandra, para que se siga contando la verdad a la administración de justicia”.

Durante la audiencia contra Bonilla y Velasco, la magistrada dijo que, entre las razones para enviar a prisión a los exministros Bonilla y Velasco, fueron clave los testimonio de los condenados Olmedo López y Sneyder Pinilla, además de la testigo María Alejandra Benavides. Su abogado indicó que el testimonio de la testigo es totalmente creíble para la justicia.

“La calificación de la colaboración de María Alejandra, se lo dejo a las autoridades y a la administración de justicia, pero lo que sí le puedo decir es que, María Alejandra Benavides entregó detalles, fue clara, coherente, consistente en los hechos que estaba investigando la Fiscalía, se entregaron chats, documentos y se entregó un relato completo sobre cómo ella recibía órdenes, elaboraba los reportes y hacía el desarrollo de los que a ella le ordenaron y le solicitaron”.

María Alejandra Benavides seguirá colaborando con la justicia, en su matriz de colaboración se comprometió a declarar en contra de los exministros hoy detenidos y varios congresistas salpicados en los escándalos de la UNGRD y el INVIAS.