El Pulso del Fútbol, 13 de enero de 2026

El Pulso del Fútbol inicia una nueva temporada en el año de la Copa del Mundo.

Trofeo de la Copa del Mundo 2026. Foto: Getty Images.

Juan Cedeño

¿Quién será más: Falcao, Muriel o Guzmán?

47:55

En este programa de El Pulso del Fútbol César Augusto Londoño y Steven Arce hablaron sobre las novedades de Millonarios para afrontar el año 2026. César dijo: “Había la intensión de no traer a un defensor central porque ya había 25 jugadores, pero van a traer un central zurdo, podría ser extranjero y vendría de un país cercano a Colombia”. Sobre el tema Steven agregó: “No es fácil conseguirlo, porque en el actual mercado son muy escasos los buenos jugadores ¿Cuándo usted dice de un país cercano, es Venezuela”.

No olvide escuchar el audio del programa.

Youtube.

