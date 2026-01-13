El Pulso del Fútbol, 13 de enero de 2026

Trofeo de la Copa del Mundo 2026. Foto: Getty Images. / Michael Regan - FIFA

En este programa de El Pulso del Fútbol César Augusto Londoño y Steven Arce hablaron sobre las novedades de Millonarios para afrontar el año 2026. César dijo: “Había la intensión de no traer a un defensor central porque ya había 25 jugadores, pero van a traer un central zurdo, podría ser extranjero y vendría de un país cercano a Colombia”. Sobre el tema Steven agregó: “No es fácil conseguirlo, porque en el actual mercado son muy escasos los buenos jugadores ¿Cuándo usted dice de un país cercano, es Venezuela”.

