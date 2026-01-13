Duván Zapata podría cambiar de equipo en Italia: suena para un histórico

Duván Zapata jugador del Torino, en el duelo ante el Atalanta por la Serie A 2025-26 / Getty Images / Francesco Scaccianoce

El jugador colombiano Duván Zapata volvió a la titularidad con el Torino, este sábado 10 de enero en el partido ante Atalanta por la fecha 20 de la Serie A. Tras una larga para por lesión que lo alejo de las canchas por casi diez meses, el delantero colombiano ha vuelto a sumar minutos y se consolida como el capitán del equipo italiano.

Aunque el regreso de Zapata se dio en agosto del 2025, desde entonces el delantero colombiano solo ha jugado 59′ minutos y al parecer todavía le ha costado retomar su gran nivel que se vio considerablemente disminuido por la lesión. A pesar de este momento en su carrera, el historial goleador en el país lo respalda por lo que es un jugador muy atractivo en Italia.

¿Qué equipos están interesados en Duván Zapata?

Al posible interés del Beşiktaş por los servicios del Toro, ahora se le suman Genoa y Pisa que al parecer tendrían en su radar al futbolista de 34 años. El cambio de club podría ser una buena decisión, pues entrenador del Torino Marco Baroni no estaría del todo a gusto con el rendimiento del colombiano.

En el último partido el delantero caleño jugó hasta el minuto 57′ y se vio claramente molesto por la decisión del italiano, que habló sobre el tema en la conferencia de prensa, "Entiendo a Zapata, que no estaba contento tras la sustitución, pero los cambios han revitalizado al equipo. Esta rotación también forma parte de nuestra estrategia de gestionar los partidos con consistencia".

De momento ninguno de los equipos ha echo oficial su interés o sus negociaciones, ya que Duván Zapata tiene contrato vigente hasta mitad de año del 2027. Según el portal especializado Transfermarkt el costo del delantero estaría al rededor de los 3 millones de euros, una cifra por la que entrarían a negocias los equipos, pero el lio se podría dar en el salario del jugador cercana a los 5 millones de euros por temporada.

La posibilidad de este fichaje la estarían evaluando ambos equipos pero no hay ninguna oferta formal. Si el cambio de equipo se hace realidad, sería el sexto equipo del Duván Zapata en Italia, luego de jugar con Napoli, Udinese, Sampdoria, Atalanta y Torino.