Confrontaciones entre pandillas dejan por los menos dos muertos en el norte del Cauca

Nuevas acciones violentas entre pandillas en el norte del Cauca dejaron en las últimas horas por lo menos dos jóvenes sin vida.

De acuerdo con el comandante del Departamento de Policía Cauca, coronel Yerson Bedoya, el violento choque entre los grupos delincuenciales tuvo lugar en la vereda El Guabal, ubicada a 30 minutos del casco urbano del municipio de Guachené.

Información preliminar señala que los cuerpos de los fallecidos presentaban heridas por arma de fuego y cortopunzante.

El oficial explicó que, tras los hechos, las pandillas intentaron realizar una asonada que fue controlada por personal de la Policía Nacional y el UNDEMO.

“En la acción policial logramos recuperar el orden en la localidad. Entre las pandillas involucradas en el enfrentamiento se encuentra la autodenominada “5y6” y los Gollos”, dijo el coronel.

Estos grupos delincuenciales han protagonizado múltiples hechos violentos en municipios del norte caucano como Guachené, Puerto Tejada y Santander de Quilichao.

Las acciones violentas entre pandillas juveniles dejaron decenas de víctimas durante 2025 en el norte del Cauca.

Las autoridades investigan para dar con el paradero de los responsables y determinar si otros dos homicidios harían parte del mismo hecho.