¿Por qué aparece LTE en el celular? Esta es la diferencia con el 4G y 5G

En la esquina superior de un celular inteligente, el usuario puede ver que hay un ícono pequeño en el que aparece “LTE”, “4G LTE” o “Vo LTE”. Estas siglas no significan que su elemento personal de comunicación no esté funcionando bien, sino que se refiere a la velocidad del Internet que su dispositivo es capaz de recibir y estar conectado.

El LTE son la iniciales del término “Long Term Evolution” (Evolución a Largo Plazo, en su traducción al español) y es la red a la que se encuentra vinculado su teléfono móvil. Estas simples indicaciones pueden darle a entender cuán rápido puede enviar y obtener datos a través de la conexión internet.

Ahora, se podría llegar a pensar que el LTE es lo mismo o similar al 4G; sin embargo, los números con la letra G remiten a la evolución de esta tecnología. La velocidad más rápida que hay disponible en Colombia es la 5G, pero, en mayor predominancia, están las 4G.

Actualmente, en Colombia se está buscando que se ponga en marcha proyectos de construcción de antenas 5G, pues esto tiene el fin de llevar mayor conectividad en el país.

¿Cuál es la diferencia del 4G y el 5G?

La diferencia radica en su novedad y la capacidad de navegación que da. Por nombrar un caso, con un conexión inalámbrica 5G es posible que su rapidez en carga sea de 10 mil Mbps frente a su antecesor que funciona a 200 Mbps.

Por otro lado, varían sus funciones entre estos dos tipos de velocidades en cuanto a que permite que muchos más dispositivos como computadores, tabletas electrónicas y celulares estén conectados a la vez sin perder sus propiedades.

Lo recomendable es hacer uso de redes 5G, porque le aportarán mayores posibilidades de disfrutar una cantidad considerable de contenidos de gran peso en Internet y, además, con calidad de imagen, interactividad y sonido.

¿Qué es mejor, el 4G o LTE?

Como se mencionó anteriormente, los términos 4G y LTE son un complemento de sí mismos, más que diferentes tecnologías. La velocidad “4G” es la segunda tecnología de velocidad inalámbrica más rápida que existe actualmente en el mercado comercial; a esta le sigue el 5G.

En cuanto a “LTE”, son las siglas que acompañan a estas iniciales de celeridad de conexión y tienen por significado en inglés “Long Term Evolution” (Evolución a Largo Plazo). Por lo tanto, no es que uno sea mejor que otro, sino que son versiones mejoradas de este LTE.

¿Entonces cuál es la razón para que aparezca LTE y no 4G?

Esto se puede deber a varias razones como el lugar en el que se encuentre, su dispositivo electrónico y las condiciones de infraestructura tecnológica que existan en el territorio en el que esté.

Por ejemplo, a veces suele suceder que ciertas partes de ciudades, municipios y pueblos no tienen una antena de una velocidad como 4G o 5G y, para obtener una velocidad de internet adecuada, el celular se une a LTE. Adicionalmente, hay algunos celulares y computadores que no reciben 5G o 4G, por sus composiciones de fábrica; esta puede ser una razón de por qué no aparece el término 4G.