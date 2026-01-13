Ciudadano estadounidense murió ahogado en un sector de las Islas del Rosario

Caracol Radio conoció que en las Islas del Rosario, sector la piscina natural, se produjo el fallecimiento de TIMOTHY SEAN PAPP, natural de los Estados Unidos, y quien tenía 64 años de edad.

Pese a que el reporte inicial habla de una muerte por inmersión, las autoridades indicaron que será Medicina Legal quien determine la causa exacta de este lamentable deceso.

Realizaron los actos urgente, unidades de la Seccional de Investigación Criminal Sijin, adscritas a la Policía Metropolitana de Cartagena.