Suspenden el porte de armas de fuego en Norte de Santander para preservar el orden público

Norte de Santander.

Desde hoy, 13 de enero, hasta el próximo 31 de diciembre de 2026, queda suspendido el porte de armas de fuego en Norte de Santander, una de las medidas de seguridad más amplias adoptadas en los últimos años en el departamento.

Así lo dio a conocer el Ejército Nacional por medio de una resolución oficial 2026630000721103 que ordena la restricción durante todo el año, como una acción preventiva que busca preservar el orden público.

Esta decisión aplica para 38 de los 40 municipios de Norte de Santander, tanto en zonas urbanas como rurales, y está cobijando a todas las personas, también a quienes cuentan con los permisos o salvoconductos vigentes.

Los dos municipios que quedaron por fuera de esta restricción son Cáchira y La Esperanza.

“Se suspende el porte de armas de fuego en la jurisdicción del departamento de Norte de Santander”, aclarando que la medida busca reducir la circulación de armas en espacios públicos y prevenir hechos de violencia”, dice en el documento.

Además, se hace la precisión que la restricción no afecta la tenencia, es decir, los propietarios de armas legalmente registradas podrán conservarlas en sus viviendas o establecimientos autorizados, sin embargo, queda prohibido portarlas en la vía pública.

Según la resolución, esta medida se adopta con base en las facultades constitucionales y legales de la autoridad civil, debido a las condiciones de seguridad que está enfrentando el departamento, por lo que buscan es proteger la vida, la integridad y facilitar las labores de control de las autoridades.

En el documento se establecen algunas excepciones, entre ellas los integrantes de la fuerza pública, personal de empresas de vigilancia privada y funcionarios del Estado.

De la misma manera, se advierte que el incumplimiento de esta medida dará lugar a sanciones que incluyen la incautación del arma y las acciones administrativa correspondientes, conforme al Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana.