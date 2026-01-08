Contraloría confirmó que recibió veinte millones de dólares por contrato de helicópteros MI-17

Luego de la advertencia realizada por la Contraloría en septiembre del 2025 hacia el Ministerio de Defensa y al Ejército Nacional por las irregularidades detectadas en el Contrato 012 de 2024, firmado con la empresa Vertol Systems Company para el mantenimiento de la flota de helicópteros rusos MI-17.

Por esta razón, el Organismo de Control informó que el Tesoro Nacional recibió veinte millones de dólares (USD 20.000.000) provenientes de la aseguradora de los helicópteros Mi-17.

La Contraloría como parte del proceso de control para este contrato, el organismo hizo un seguimiento técnico que incluyó la visita al Fuerte Militar de Tolemaida, donde se encontraban los helicópteros Mi-17, así como visitas a los hangares del contratista Vertol Systems Company Inc. en los Estados Unidos, además del análisis detallado de la información contractual, operativa, técnica y aseguradora, lo que permitió verificar el alcance de las pólizas y exigir la indemnización correspondiente.

Lo que sigue de este proceso, es que la Contraloría verificará que el pago corresponda efectivamente a la restitución del pago anticipado no utilizado, a los costos asociados a las demás actividades contractuales a cargo del contratista y a la indemnización de los perjuicios correspondientes.

#ECONOMÍA La Contraloría General confirmó que el Tesoro Nacional recibió veinte millones de dólares por el caso de los helicópteros Mi-17.



“El ingreso efectivo de estos recursos a las arcas de la Nación constituye un resultado concreto del control fiscal preventivo y… pic.twitter.com/nmIf0CNYZz — ÚltimaHoraCaracol (@UltimaHoraCR) January 8, 2026

Colombia recupera USD 20 millones por incumplimiento en contrato para helicópteros MI-17

La División de Aviación Asalto Aéreo del Ejército Nacional informó que se concretó el giro de20 millones de dólaresal Tesoro Nacionalpor parte deBerkley International Seguros Colombia, como resultado de las sanciones impuestas por elincumplimiento parcial del contrato N.° 12-2024 MDN-EJC,para el sostenimiento de la flota dehelicópteros MI-17.

El contrato tenía como objeto la adquisición de bienes y servicios para el sostenimiento de la flota de helicópteros MI-17, una de las capacidades aéreas estratégicas del Ejército Nacional. El pago corresponde tanto a la sanción contractual como a la recuperación del anticipo entregado en el marco del acuerdo.

Según el comunicado oficial, el giro se realizó tras las solicitudes formales del Ministerio de Defensa Nacional, amparadas en decisiones administrativas que ratificaron el incumplimiento del contratista.

Resoluciones del Ministerio de Defensa respaldaron la sanción

La decisión de exigir el pago estuvo sustentada en las resoluciones 001863 del 7 de noviembre y 002047 del 14 de noviembre de 2025, mediante las cuales se declararon los incumplimientos parciales del contrato.

Estas resoluciones establecieron la procedencia de las medidas contractuales y activaron los mecanismos de garantía, permitiendo al Estado recuperar los recursos entregados de manera anticipada y aplicar la sanción correspondiente, conforme a la normativa vigente en materia de contratación pública.

Desde el sector Defensa se señaló que el procedimiento se adelantó dentro de los canales administrativos y legales previstos, sin que ello afecte la continuidad de los procesos institucionales del Ejército Nacional.

Gestión coordinada entre varias dependencias del sector Defensa

El Ejército destacó que la recuperación de los recursos fue el resultado de una gestión articulada entre distintas dependencias del sector Defensa. En el proceso participaron la Dirección de Contratación del Ministerio de Defensa Nacional, el Comando Financiero del Ejército Nacional, la Central Administrativa y Contable de Aviación del Ejército Nacional, así como el supervisor del contrato.

La institución resaltó que el proceso refleja la coordinación interna para proteger los recursos públicos y garantizar el cumplimiento de los contratos asociados a capacidades estratégicas.

La flota MI-17 y su importancia en la capacidad operativa

La flota de helicópteros MI-17 cumple un papel clave en las operaciones de transporte, apoyo logístico y movilidad aérea del Ejército Nacional, especialmente en zonas de difícil acceso.

El sostenimiento de estas aeronaves es considerado estratégico para el cumplimiento de misiones operacionales y humanitarias, por lo que los contratos asociados a su mantenimiento están sujetos a estrictos controles técnicos, financieros y administrativos.

Previamente, el Ministerio de Defensa ya había impuesto una sanción a otra empresa, Vertol Systems Company Inc, por incumplimiento incumplimientos en la ejecución del contrato 012-2024,destinado a la adquisición de bienes para el mantenimiento y sostenimiento de la flota de helicópteros MI-17 del Ejército Nacional.