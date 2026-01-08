Elecciones del Congreso 2026: hay plazo hasta el 10 de enero para postular a los jurados de votación

Colombia

Hasta el próximo sábado, 10 de enero, las entidades públicas, empresas, instituciones educativas, así como los partidos y movimientos políticos, tienen plazo para cargar la información de los ciudadanos que podrían ser designados como jurados de votación para las elecciones del Congreso de la República del próximo 8 de marzo.

Se estima que más de 850.000 ciudadanos van a prestar su servicio como jurados de votación durante estos comicios legislativos, por lo que la Registraduría Nacional del Estado Civil habilitó desde noviembre de 2025 la plataforma para que se suministren los listados de estos ciudadanos.

“Hacemos un llamado a los jefes de personal, nominadores o quienes hagan sus veces, que aún no han realizado la postulación de los ciudadanos, para que suban la respectiva información al sistema. Su oportuno cumplimiento es fundamental para garantizar la correcta organización de este proceso democrático”, afirmó el director nacional de Gestión Electoral, Rafael Antonio Vargas.

Por su parte, la Registraduría Nacional recuerda que, de acuerdo con el parágrafo 1.° del artículo 5 de la Ley 163 de 1994, “los nominadores o jefes de personal que omitan relacionar los empleados o trabajadores aptos para ser nombrados jurados de votación, serán sancionados con la destitución del cargo que desempeñan si son servidores públicos y, si no lo fueren, con multas equivalentes hasta de diez (10) salarios mínimos legales mensuales vigentes, a favor del Fondo Rotatorio de la Registraduría Nacional del Estado Civil”.

En ese sentido, una vez la información es registrada en la plataforma, la Registraduría Nacional realiza el cruce de datos con el Archivo Nacional de Identificación (ANI) y el censo electoral. Este procedimiento tiene como finalidad verificar que las personas postuladas cumplan con los requisitos legales establecidos, entre ellos ser mayores de 18 años, no superar los 60 años y contar con un nivel educativo no inferior al grado décimo.

Fecha límite para publicar la lista de jurados de votación de las elecciones del Congreso 2026

Con base en la información debidamente validada, la entidad llevará a cabo los sorteos para la designación de los jurados de votación entre el 21 y el 23 de enero del 2026. Sin embargo, conforme a lo establecido en el calendario electoral para las elecciones del Congreso de la República, la fecha límite para la publicación de las listas de jurados de votación designados es el 26 de febrero.