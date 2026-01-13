Avanza las acciones en Santa Marta para la solución al vertimiento de aguas residuales

Avanza las soluciones en Santa Marta para la solución al vertimiento de aguas residuales/ Alcaldía de Santa Marta

Santa Marta

La rehabilitación de la Estación de Bombeo de Aguas Residuales – EBAR Norte y el Colector Bellavista son dos de los proyectos para solucionar, los rebosamientos de aguas residuales que, durante décadas, han afectado a samarios y turistas.

Los trabajos del colector Bellavista y de la EBAR Norte avanzan de manera satisfactoria, en un 85% y 35% respectivamente, de acuerdo con los cronogramas e informes presentados por las interventorías de los mismos.

No obstante, es importante informar a la ciudadanía que las redes de acueducto y alcantarillado de gran parte de la ciudad, tienen más de 70 años; lo que refleja obsolescencia y además ya resultan insuficientes teniendo en cuenta los datos demográficos de la ciudad.