Santa Marta

Avanza las acciones en Santa Marta para la solución al vertimiento de aguas residuales

La información se dio a conocer luego de las denuncias en algunos sectores de la ciudad relacionados con el rebosamiento de aguas negras.

Avanza las soluciones en Santa Marta para la solución al vertimiento de aguas residuales/ Alcaldía de Santa Marta

La rehabilitación de la Estación de Bombeo de Aguas Residuales – EBAR Norte y el Colector Bellavista son dos de los proyectos para solucionar, los rebosamientos de aguas residuales que, durante décadas, han afectado a samarios y turistas.

Los trabajos del colector Bellavista y de la EBAR Norte avanzan de manera satisfactoria, en un 85% y 35% respectivamente, de acuerdo con los cronogramas e informes presentados por las interventorías de los mismos.

No obstante, es importante informar a la ciudadanía que las redes de acueducto y alcantarillado de gran parte de la ciudad, tienen más de 70 años; lo que refleja obsolescencia y además ya resultan insuficientes teniendo en cuenta los datos demográficos de la ciudad.

